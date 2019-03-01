Суд по иску Гриценко отменил постановление ЦИК, что оплата некоторых растрат агитаторов не является подкупом избирателей

Шестой апелляционный административный суд удовлетворил иск кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко о признании противоправным и недействительным постановление Центральной избирательной комиссии Украины №376 от 22 февраля, которым разъяснялись аспекты ведения предвыборной агитации, в частности, на основании неоплачиваемых договоров.

Об этом Анатолий Гриценко сообщил на своей странице в Facebook.

Как известно, ранее ЦИК постановила разъяснение, согласно которому оплата агитаторам телефонных услуг, питания, проезда и проживания не является подкупом избирателей.

«Мы выиграли суд – он осудил ЦИК за попытку легализовать пирамиду подкупа голосов за якобы законные выплаты «агитаторам» гаранта. ЦИК вышла за пределы своих полномочий, начала указывать правоохранителям, мол, это не подкуп, а норма. Суд ударил по рукам их ЦИК – признал ее постановление незаконным и недействительным», – написал Гриценко.

Напомним, что ранее СБУ проводила обыски у членов «Батьківщини» из-за избирательной пирамиды во главе с нардепом, обыски проходили и в Николаеве. Согласно материалам, опубликованным СБУ, финансированием схемы занимался депутат Верховной Рады Руслан Богдан («Батьківщина»): он отвечал за финансирование агитаторов, наблюдателей на выборах и организаторов штабов.

В Сумах полиция опечатала партийный офис БПП из-за возможного подкупа избирателей, а Генпрокуратура в ответ завела уголовное производство в отношении сотрудников полиции. Позже после задержания агитаторов БПП в Сумах прокуратура завела дело на начальника местного отдела полиции.