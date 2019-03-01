«Только когда мы объединимся – мы точно достигнем целей», – Порошенко

Президент Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития Кировоградской области заявил, что только тогда, когда человек искренне верит в дело, которым занимается, его мечта осуществляется и он достигает поставленной цели.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Так, Порошенко отметил, что многие из его инициатив называли мечтами и не верили в их реализацию, но несмотря на это, все замыслы были воплощены в реальность.

«Вы скажете, что Президент мечтатель. Для меня это не впервые. Когда-то говорили, что я мечтал о Соглашении об ассоциации. Потом говорили, что я мечтал об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Потом я мечтал о сильной армии, которую мы создадим в чрезвычайно короткий срок. Потом я мечтал, и никто не верил о безвизовом режиме. Потом я мечтал, и никто не верил в независимость и автокефалию Украинской Православной Церкви», - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что еще одна его мечта - вступление нашего государства в Евросоюз и Североатлантический альянс, и для достижения этой цели сегодня также уже сделаны первые шаги.

«Я мечтатель. Я мечтал о том, чтобы Украина была членом ЕС и членом НАТО. И сегодня для этого, я благодарю народных депутатов, которые поддержали законопроект Президента о внесении изменений в Конституцию Украины и несколько дней назад, в присутствии Президента Европейского Совета Дональда Туска я подписал эти изменения в Конституцию», - сказал Президент Украины.

«Я мечтатель, но только когда мы объединимся, только когда мы будем верить в большую цель - мы точно достигнем этих целей. Украина будет великой страной богатых, счастливых и свободных людей», - добавил он.

Порошенко отметил, что путем осуществления изменений в государстве стала и децентрализация, которая дала возможность передать именно на места, в общины и управленческие полномочия и ресурсы вместе с ответственностью за жизнь общин. По его словам, объединенные общины уже имеют новые дороги, освещение улиц, детские сады, школы, амбулатории и еще много чего, что меняет и внешний вид наших городов и сел, и жизни людей.

Он напомнил, что в результате изменения принципа формирования государственного и местных бюджетов, доходы местных бюджетов выросли до 234 миллиардов гривен в прошлом году. За эти годы доля местных бюджетов выросла до 51%. Президент особенно подчеркнул важность менять качество жизни людей в общинах.

«И в следующие пять лет, я подчеркиваю, изменится вся вертикаль, ибо приносят результаты реформы, которые мы проводим», - отметил он.

По его словам, государство должно получить сильную армию, достойное место на международной арене, миллиарды инвестиций, миллионы высокооплачиваемых новых рабочих мест, которые позволят вернуть украинский из-за рубежа как работников, так и студентов. Петр Порошенко отметил, что это его план развития.

Президент подытожил, что объединенные территориальные общины должны иметь четкую программу дорожного строительства, должна быть решена проблема водоснабжения, должно быть качественное подключение к электросети. Кроме того, люди должны получать качественные медицинские услуги, иметь возможность обучать детей в новой украинской школе и получать качественные административные услуги. Общины также должны иметь план развития туризма.