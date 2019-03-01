Дятлов заявил, что растущий антирейтинг мэра Николаева Сенкевича – это следствие работы его окружения

Глава фракции «Оппозиционный Блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов считает, что городской голова Александр Сенкевич стал заложником своего окружения и некоторые решения принимает под его влиянием.

Об этом депутат рассказал во второй части своего интервью изданию Podrobnosti.mk.ua.

- Городской голова, скорее, заложник своего окружения, которое на него имеет достаточно большое влияние. И большинство проблем в коммуникациях, и постоянные провалы в работе – это следствие их отношений. Растущий антирейтинг городского головы – это следствие, в том числе, и их работы, - считает Игорь Дятлов.

На вопрос журналиста, кто конкретно влияет на решения городского головы, Игорь Дятлов ответил: «Я бы не хотел сегодня говорить о персоналиях. Наверное, с моей стороны это было бы не совсем корректно. Но эти фамилии известны, и в средствах массовой информации об этом периодически пишут. Цели банальны и понятны. Их цель – набивание карманов. Но когда городской голова говорит о том, что он собирается пойти на второй срок, то мы с вами понимаем, что набивание карманов и второй срок – это разные вещи».

Кроме того, политик отметил, что большинство решений мэр принимает под давлением или с помощью манипуляций своего окружения.