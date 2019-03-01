Садовой снял свою кандидатуру на пост Прездидента в поддержку Гриценко

Андрей Садовой и Анатолий Гриценко Лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовой отозвал свою кандидатуру на предстоящих выборах Президента Украины, и поддержал бывшего Министра обороны Анатолия Гриценко.

Об этом он заявил на брифинге в пятницу, 1 марта.

Таким образом «Самопомощь» и «Гражданская позиция» объединяют свои усилия на выборах главы государства.

- Именно сейчас мы имеем шанс выбрать украинского и антикоррупционного Президента. Поэтому я отзываю свою кандидатуру с выборов президента. Я оглашаю поддержку на выборах на пост Президента Анатолия Гриценко, - сказал Садовой.

На своей странице в Facebook Гриценко прокомментировал их совместное решение с Садовым.

«Спасибо Андрей Садовый! Психологически непростое, но честное, ответственное и государственное решение. Победное решение! Вместе мы изменим страну и дадим всем украинцам положительную перспективу!» - написал он.

Такое решение поддержал и Михаил Саакашвили, о чем он написал на своем Facebook.

«То, что Андрей Садовой, который создал такую интересную политическую организацию как Самопомощь, готов поступиться своими амбициями - очень хороший знак зрелости. И вчера в эфире Гриценко смотрелся очень хорошо», – отметил политик.

Напомним, что согласно результатам опроса, лидером текущего рейтинга является партия «Слуга народа» шоумена Владимира Зеленского, хотя еще в начале февраля ее опережала «Батькивщина» Юлии Тимошенко. «Слугу народа» готовы поддержать 21,9% опрошенных, которые уже определились с выбором и намерены голосовать. Поддержка партии «Батькивщина» составляет 17,8%.

Далее следуют: «БПП Солидарность» - 12,6%, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 11%, «Гражданская позиция» - 9,7%, Радикальная партия - 6%, «Самопомич» - 5,8%.