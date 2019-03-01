Савченко недоволен, что СМИ написали о приезде Порошенко в Николаев раньше, чем об этом сообщили в ОГА

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко анонсировал приезд Президента Украины Петра Порошенко в Николаев 4 марта и отметил, что точная информация о подобных визитах может исходить только от ОГА.

Об этом он заявил 1 марта, в ходе пресс-конференции руководства облгосадминистрации, сообщает «Преступности.НЕТ».

По словам Алексея Савченко любая подобная информация от СМИ или других людей не может считаться официальной до тех пор, пока об этом не сообщит администрация.

— 4 марта к нам приедет Президент Украины. Я не знаю, из каких источников средства массовой информации достают информацию, но точная информация должна быть озвучена только главой Николаевской областной государственной администрации. Любая спекуляция на теме того, кто приезжает или не приезжает – это упоминания или мысли того журналиста, или того человека, который об этом написал. До тех пор, пока администрация не озвучивает это, - сказал Савченко.

Напомним, ранее "Преступности.НЕТ" сообщили, что в понедельник, 4 марта, в Николаевскую область с рабочим визитом приедет Президент Украины Петр Порошенко.