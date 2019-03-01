Гнап заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов Президента в пользу Гриценко

Кандидат от партии «Сила людей» Дмитий Гнап заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов Президента Украины в пользу Анатолия Гриценко.

Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

Как известно, в пятницу, 1 марта, о поддержке Анатолия Гриценко также высказался лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовой.

– Как вы помните, раньше я также обещал снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидата от демократических сил. Я поддерживаю свое обещание и также готов сняться в пользу Анатолия Гриценко. Единственное, что в этом вопросе конечное решение должен принять съезд нашей партии «Сила людей», который состоится завтра, – сказал Гнап.

Напомним, что ЦИК зарегистрировала Дмитрия Гнапа кандидатом в Президенты от партии «Сила людей» 8 февраля. Позже возник конфликт Гнапа и журналистов проекта «Слідство.Інфо», которые обвинили первого в присвоении премии этого проекта. После этого партия «Сила людей» потребовала от Дмитрия Гнапа снять кандидатуру, но он отказался.