«Мы не знали всех нюансов, но это обсуждалось», – глава николаевской «Самопомощи» о снятии Садового с выборов Президента

Федор Панченко Глава фракции «Самопомощь» в Николаевском городском совете Федор Панченко оценивает решение лидера партии Садового о снятии кандидатуры, как взвешенное.

Об этом Панченко рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, 1 марта Садовой заявил, что отозвал свою кандидатуру на предстоящих выборах Президента Украины, и поддержал бывшего Министра обороны Анатолия Гриценко.

– Оцениваю это как взвешенное, адекватное и ответственное решение, – сказал Федор Панченко.

Что касается того, поддерживает ли фракция такое решение Садового, то Панченко рассказал, что в ближайшее время будет собрание, на котором будет обсуждение данного вопроса.

– Для того, чтобы от лица коллектива ответственно сказать, поддерживаем или нет, мы должны собраться и обсудить это. Моя позиция будет совпадать с позицией коллектива, – отметил глава «Самопомощи» в горсовете.

Также он добавил, что ранее вопрос о снятии кандидатуру Садового с выборов поднимался, однако никакого официального заявления по этому поводу не было.

– Мы не знали всех нюансов, но это обсуждалось. Мы между собой, когда нас собирали, это обсуждали. Мы оговаривали возможные варианты развития событий. То, что сейчас происходит – это один и вариантов, – сказал он.

согласно результатам опроса, лидером текущего рейтинга является партия «Слуга народа» шоумена Владимира Зеленского, хотя еще в начале февраля ее опережала «Батькивщина» Юлии Тимошенко. «Слугу народа» готовы поддержать 21,9% опрошенных, которые уже определились с выбором и намерены голосовать. Поддержка партии «Батькивщина» составляет 17,8%.

Далее следуют: «БПП Солидарность» - 12,6%, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 11%, «Гражданская позиция» - 9,7%, Радикальная партия - 6%, «Самопомич» - 5,8%.