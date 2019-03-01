«Коррупционеры уже задолбали»: Порошенко на встрече с николаевскими десантниками дал указание разобраться с хищениями в армии

Президент Петр Порошенко во время пребывания в ротно-опорном пункте 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады на Приазовье призвал правоохранителей немедленно проинформировать общество относительно информации в прессе вокруг «Укроборонпрома» и наказать виновных, если «есть факты».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Сегодня, как коршуны, политиканы слетелись, в том числе и те политиканы, которые имеют непосредственное отношение к хищению и распродажи и уничтожения армии. Или еще коррупционеры, которые уже задолбали. Извините», – отметил Президент.

Он обратился к Генеральной прокуратуре, НАБУ и САП, что «ни фамилии, ни должность никого не должны защитить». Также Порошенко призвал правоохранителей обеспечить эффективное и прозрачное расследование, и немедленно проинформировать общество об информации, которая была поднята в СМИ, в частности относительно утечки информации из правоохранительных органов, поскольку дело расследовалось несколько лет.

«Есть факты – в тюрьму. Нет фактов – прекратите раскачивать ситуацию и в армии, и в государстве», – подчеркнул Петр Порошенко.

Напомним, как журналисты программы «Наші гроші» BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

По данным журналистов, центром сделок стала подставная компания «Оптимумспецдеталь», а полученные деньги группа Гладковского переводила в наличность, которая тратилась на откаты заводам, взятки следственным органам и роскошную жизнь. Вместе с тем, согласно обнародованной информации, одной из фирм-прокладок выступила даже «Кузня на Рыбацком». Более того, по данным журналистов, в 2016 году бизнесмены, вероятно, перепродавали запчасти, которые уже принадлежали украинской армии и должны были быть утилизированы.

Расследователи установили, что группа Гладковского получила от «Укроборонпрома» не менее 250 миллионов гривен. Однако журналисты не исключают, что данная сумма может быть больше.

После публикации Петр Порошенко отстранил замсекретаря СНБО Олега Гладковского, фигурирующего в расследовании о поставках российской контрабанды «Укроборонпрому».

Напомним, в 2014 году СМИ сообщали, что Генпрокуратура «отмазывает» родственников нардепа Дубового от кражи 30 миллионов гривен на закупку новых БТРов для Нацгвардии. Стоит отиметить, что тогда Александр Дубовой был нардепом от Баитькивщины, однако позже он перешел в команду Петра Порошенко.