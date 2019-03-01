Вопрос остается актуальным: Мусороперерабатывающий завод в Николаеве до сих пор не построен, потому что в мэрии не выделили землю

В Николаеве до сих пор не построили мусороперерабатывающий завод, потому что мэрия не выделила под него землю.

Об этом шла речь 1 марта, в ходе заседания комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, регулирования коммунальной собственности, приватизации и капитального строительства Николаевского областного совета, сообщает «Преступности.НЕТ».

По словам начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Евгения Гладкова, вопрос с горсоветом обсуждался весь Евгений Гладков 2018 год, но мэрия не выделила земельный участок.

— Фактически весь 2018 год мы посвятили работе с Николаевским городским советом и был потенциальный инвестор, у которого было желание построить мусороперабатывающий завод, даже больше сожжение мусора. Но не прошел этот проект по признаку выделения земельного участка, необходима территория. Мало того, инвестор желает территорию, которая обеспечена инженерными сетями, но вопрос остается актуальным на 100%, считаю необходимым писать рекомендации органам самоуправления, - сказал Гладков.

Чиновник добавил, что на сегодняшний день рассматривается идея установки мусороперабатывающих комплексов в Мешково-Погорелово и в Галициново.

Напомним, вначале года городской глава Николаева Александр Сенкевич посетовал на недостаточный вывоз мусора во время новогодних праздников и поручил главам районных администраций решить эту проблему с извозчиками отходов, а также решить вопрос уборки площадок возле мусорных контейнеров.