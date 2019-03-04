Хищения в оборонной отрасли Украины могут повлиять на военную помощь со стороны США, - американский генерал

Скандал с хищениями в оборонном секторе Украины может заставить партнеров, в частности, из США, усомниться в целесообразности поддержки государства.

Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе (2014-2017), генерал-лейтенант Бен Ходжес, сообщает УНН.

Ходжес посетил международную конференцию «Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров» в Одессе.

- Прямо сейчас у вас есть огромная поддержка в Конгрессе США. Конгресс сейчас самый антироссийский за последние 30 лет. Но это не продлится навсегда, - сказал генерал-лейтенант.

По его словам, Украина должна делать все, чтобы заслужить доверие и уверенность в ней Конгресса США.

- Скандал, который выплыл на прошлой неделе в отношении сына первого заместителя секретаря СНБО, делает очень трудной для ваших друзей помощь вам. Когда такое происходит, сразу думаешь о сотнях миллионов долларов, которые мы все предоставляем, о том, что сотни американских и канадских военных помогают тренировать украинских солдат. Очень трудно поддерживать это, - подчеркнул Ходжес.

Ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности.