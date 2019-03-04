«Большая семерка» и Всемирный банк негативно отнеслись к тому, что Украина отменила наказание за незаконное обогащение

Страны «Большой семерки» и Всемирный банк раскритиковали решение Конституционного Суда Украины, отменившего статью 368-2 Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение.

Об этом сообщает «Левый берег».

«Недавняя отмена ответственности за незаконное обогащение в Уголовном кодексе – это крупное поражение в борьбе с коррупцией в Украине. Это ослабило влияние всей антикоррупционной архитектуры, включая Высший антикоррупционный суд, который вскоре должен быть создан и, как ожидалось, должен был вынести решение в значительном количестве дел о незаконном обогащении, а также повлияло на способность Национального антикоррупционного бюро расследовать коррупцию в высших эшелонах власти. Текущие расследования и уголовное преследование за незаконное обогащение давали надежду на привлечение к ответственности тех, кто воспользовался своим служебным положением для личного обогащения», - говорится в совместном заявлении G7 и ВБ.

В заявлении говорится, что незаконное обогащение – не новое преступление, и еще в 2010 году более 40 стран мира криминализировали его. За прошедшие годы все больше стран включают это преступление в свое уголовное законодательство.

«G7 и Всемирный банк призывают украинскую власть активизировать свои усилия для обеспечения эффективности антикоррупционных правовых инструментов и институтов, включая восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение в соответствии с принципами ООН, ОЭСР и ЕСПЧ, а также найти способ продолжить десятки расследований и уголовных преследований, завершение которых было поставлено под угрозу этим постановлением», - заявили международные партнеры Украины.

Напомним, Конституционный суд Украины отменил статью 368-2 из-за некорректной формулировки.