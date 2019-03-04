Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге и претендует на победу во втором туре, - «Рейтинг»

Согласно данным опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в феврале 2019 года, в предвыборной гонке за месяц до выборов президента Украины продолжает лидировать Владимир Зеленский.

Об этом сообщается на сайте «Рейтинга».

Зеленского поддерживают 25,1% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию делят между собой П.Порошенко (16,6%) и Ю.Тимошенко (16,2%). За Ю.Бойко готовы отдать свои голоса 11,3%, А.Гриценко - 7,7%, О.Ляшко - 5,6%, А.Садового - 3%, Е. Мураева - 2,5%, И.Смешко - 2,5%. Почти по 2% набирают А.Шевченко, Р.Кошулинский и А.Вилкул.

За последний месяц вырос рейтинг В.Зеленского, П.Порошенко и Ю.Бойко. Небольшое уменьшение произошло в уровне поддержки Ю.Тимошенко. Электоральные показатели других кандидатов не понесли ощутимых изменений. В то же время, в течение последнего месяца ощутимо выросла доля респондентов, которые не определились с выбором (с 15 до 25%).

В.Зеленский имеет относительно лучшие электоральные позиции среди избирателей Юга и Востока, является лидером электоральных рейтингов в городах Украины. П.Порошенко лидирует на Западе страны. Ю.Тимошенко сохраняет лучшие позиции в Центре, где делит первенство с В.Зеленским.

24% опрошенных считают, что следующим президентом будет П.Порошенко. В победу Ю.Тимошенко верят 19%, В.Зеленского – 17%. За последний месяц значительно возросла вера в победу Зеленского.

Моделирование второго тура дало следующие результаты: Ю.Тимошенко держит первенство в паре с П.Порошенко (31% против 24%). В то же время, В.Зеленский – как в паре с П.Порошенко (42% против 24%), так и с Ю.Тимошенко (37% против 24%).

С начала года выросла мобилизация избирателей. Почти 85% (против 76% в декабре) опрошенных отметили, что однозначно или скорее намерены принять участие в выборах президента Украины. Относительно высокие темпы роста желающих голосовать зафиксированы на Юге и Востоке страны.

Рейтинг партий возглавляет партия «Слуга народа», которую поддерживают 21,5% тех, кто определился и намерен голосовать. «Батькивщину» поддерживают – 18,7%, «БПП Солидарность» – 14,2%, «Оппозиционную платформу» - 10,5%, «Гражданскую позицию» - 6,2%, «Самопомощь» - 5,5%. Около 4% поддерживают Радикальную партию и Свободу.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%. Сроки проведения исследования: 19-28 февраля.