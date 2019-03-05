«Ты должен декларировать правдиво. Что тут непонятного?» - судья раскритиковал отмену статьи о незаконном обогащении

Судья Конституционного суда Сергей Головатый, который голосовал против отмены статьи Уголовного кодекса о наказании для чиновников за незаконное обогащение, назвал статью четко.

Об этом рассказал в эфире телеканала «Еспресо» в четверг, передает «Газета.ua».

Он заявил, что не согласился с позицией большинством судей, которые утверждали, что статья противоречит другим статьям Конституции - принципу верховенства права, презумпции невиновности и якобы созданию условий, при которых лицо будет свидетельствовать против себя, что запрещено.

«Норма Уголовного кодекса есть достаточно четкой. Она четко говорит: приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами, а также передача им таких активов любой другому лицу, уже имеют юридическую, уголовную ответственность. Что тут не понятного? Если источники происхождения является сомнительными», - сказал Сергей Головатый.

Судья отметил, что каждый чиновник обязан указывать правдивые данные о доходах в декларации в любом случае, а что касается презумпции невиновности, статья о незаконном обогащении никак не противоречила презумпции, которая говорит о том, что человек считается невиновным до тех пор, пока не доказано обратное.

«Когда ты идешь на должность высокого уровня, ты же знаешь, что тебя ждет. Ты обязан декларировать. Декларировать правдиво. Должен отвечать требованиям добропорядочности, не врать. Поэтому здесь нет никакой неопределенности. Второе, по презумпции невиновности. Эта статья в Уголовном кодексе на ничем не отличается от всего кодекса. Что каждый человек считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде. А пока речь идет о подозрении, обвинении и судебном процессе. И презумпция эта сохраняется», - объяснил он.

Лица, которых правоохранители подозревали в незаконном обогащении, не должны были ничего доказывать. По словам судьи, они просто изначально должны были честно покупать свою собственность, чтоб не бояться статьи.

«Прокурор должен доказывать. А суд (Конституционный. - Gazeta.ua) основывал позицию, что мол лицо должен доказывать или давать доказательства. Нет, лицо не должно ничего доказывать. Она просто должно добродетельно приобретать свою собственность и декларировать ее. И если прокуратура что-то вдруг придумает, то лицо скажет: да нет, у меня же вот о - это задекларировано, вот у меня справка, счета в банке. Все. Это они что-то придумали», - также объяснил судья.

Напомним, что 12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов. Их интересы в суде представлял парламентарий от «Народного фронта» Павел Пинзеник. Подписи под представлением также поставили пять николаевских нардепов: Артём Ильюк, Игорь Бриченко, Тарас Креминь, Борис Козырь и Вадим Пидберезняк.

Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении – этого добивались николаевские нардепы. В связи с этим НАБУ должно закрыть все дела о незаконном обогащении.

В свою очередь, Президент Петр Порошенко просит зарегистрировать как неотложный новый проект закона о наказании для чиновников за незаконное обогащение.