Евросоюз продлил санкции против Януковича, но снял их с Клюева

Евросоюз продлил на год санкции против беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и еще 11 его чиновников.

Об этом сообщает «Лига».

Против «одного человека ограничительные меры не были применены». Снять санкции послы ЕС решили с Андрея Клюева, бывшего главы администрации президента.

Против остальных же санкции продлили до 6 марта 2020 года. Они предусматривают замораживание активов «за незаконное присвоение государственных фондов Украины или за злоупотребление служебным положением, которое привело к потере государственных средств Украины».

Впервые эти санкции были введены в марте 2014 года и с тех пор ежегодно продлевались.

Напомним, что ранее суд ЕС отменил санкции против беглого экс-премьера Азарова.