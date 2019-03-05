«Никаких проблем с этим не будет», - нардеп Козырь уверен, что НАБУ не закрыло дела, заведенные на его коллег, по статье о незаконном обогащении

Народный депутат Украины Борис Козырь считает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины продолжит вести дела, которые завели на лиц, подозревающихся в незаконном обогащении – статье, которую отменил Конституционный Суд Украины.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что 12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов. Их интересы в суде представлял парламентарий от «Народного фронта» Павел Пинзеник. Подписи под представлением также поставили пять николаевских нардепов: Артём Ильюк, Игорь Бриченко, Тарас Креминь, Вадим Пидберезняк и Борис Козырь.

По словам Козыря, статья, которую отменил суд, противоречила другим статьям в Конституции, в частности презумпции невиновности.

— Этот закон, он противоречит основному закону, который есть у нас в Конституции Украины. Дело в том, что в нашей Украине есть презумпция невиновности. В этом документе эта норма была отменена, - сказал Козырь.

Что же касается дел, которые были заведены по этой статье на лиц, подозревающихся в незаконном обогащении, нардеп считает, что производство будет продолжаться.

— Я думаю, что закон обратной силы не имеет, поэтому никаких проблем не будет с этим, - отметил нардеп.

В то же время, Козырь добавил, что готов принять законопроект о незаконном обогащении, проект которого внес Президент Украины Петр Порошенко.

— Мы в ближайшее время примем закон про незаконное обогащение. Со всеми нормами, соответствующими Конституции Украины, - сказал Борис Козырь.

Стоит отметить, что единственный судья Конституционного суда Украины Сергей Головатый, выступивший против отмены статьи, раскритиковал те замечания, которые были у нардепов по статье о незаконном обогащении. В частности, говоря о презумпции невиновности, Головатый отметил, что статья ни коим образом не противоречила этому, поскольку вину лица, подозреваемого в незаконном обогащении, сторона обвинения точно также обязана доказать в суде.

«Когда ты идешь на должность высокого уровня, ты же знаешь, что тебя ждет. Ты обязан декларировать. Декларировать правдиво. Должен отвечать требованиям добропорядочности, не врать. Поэтому здесь нет никакой неопределенности. Второе, по презумпции невиновности. Эта статья в Уголовном кодексе на ничем не отличается от всего кодекса. Что каждый человек считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде. А пока речь идет о подозрении, обвинении и судебном процессе. И презумпция эта сохраняется», - объяснил он.

Кроме того, глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что не согласен с тем, что статья о незаконном обогащении лишает человека права на презумпцию невиновности. По его словам 37 производств были отменены именно в связи с применением презумпции в отношении детективов и следователей. Об этом сообщает "Hromadske.ua".

«37 производств закрыто именно потому, что презумпция невиновности была применена прокурорами и детективами. Поэтому я утверждаю: не было никакой тяжести доказывания на фигурантов дела», - сказал Холодницкий.

Также отметим, что Борис Козырь и Тарас Креминь голосовали за статью о незаконном обогащении.

Напомним, Президент Петр Порошенко просит зарегистрировать как неотложный новый проект закона о наказании для чиновников за незаконное обогащение.