Аэропорт, ж/д вокзал и капремонты: Савченко выделил проекты, которые власть Николаевщины собирается реализовывать

Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко выделил проекты регионального развития, которые необходимо реализовать.

Об этом сказано у него на странице в Facebook.

Благодарен Президенту Украины Петру Порошенко за внимание к Николаевщины и внедренную реформу децентрализации. Ведь сегодняшнее заседание Совета регионального развития области - это еще один пример того, что наши общины способны на эффективные изменения. И совместно разработанный нами план до 2021 года свидетельствует - руководители на местах уверенно взяли на себя большие обязательства перед своими общинами, - написал Савченко.

Среди проектов регионального развития, которые выделила областная власть:

Модернизация Николаевского международного аэропорта, что имеет идеальные условия для создания большого транспортного хаба.

Сегодня у нас действует Программа развития аэропорта на 2017-2020 годы, чем обеспечивается стабильная работа предприятия. А технические возможности аэропорта позволяют принимать все типы воздушных судов гражданской авиации, - написал Алексей Савченко. — Мы просим поддержки для включения КП «Николаевский международный аэропорт» в Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года. Это позволит получить финансирование из государственного бюджета, а также наладить сотрудничество с авиакомпаниями для открытия внутренних авиарейсов как в столице, так и в других областных центрах Украины.

Капитальный ремонт радиологического корпуса Николаевской областной больницы - до конца текущего года планируется обновление областного онкологического диспансера, который предусматривает ремонт и оснащение новым медицинским оборудованием.

Строительство паромной переправы в районе сел Сливино-Сосновое позволит комплексно решить проблему с транспортной нагрузкой на областной центр, в том числе и на существующие мосты через реки Южный Буг и Ингул, которые требуют срочного ремонта.

Капитальный ремонт Южнобугского (Варваровского) моста в Николаеве - предусматривает ремонт или полную замену опорных частей моста, новое мостовое полотно, освещения, а также создание доступности для населения для их беспрепятственного движения на тротуарной зоне моста.

Непосредственно ремонт моста необходимо начать как можно быстрее - исправить недостатки самой конструкции, уменьшить нагрузку и осовременить, - пишет глава ОГА.

Реконструкция железнодорожного вокзала в Николаеве, находящегося на балансе «Укрзализниці».

Наше мнение - "идти" не реконструкцией или ремонтом, а с нуля построить современный, европейский железнодорожный вокзал, которого заслуживают жители и гости Николаевщины, - пишет Алексей Савченко.

Развитие исторического комплекса Курган Славы в Новой Одессе.