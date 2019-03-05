Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских, – Коломойский

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Шоумен Владимир Зеленский отрицает, что он – марионетка Игоря Коломойского. При этом последний уверен, что Украина нуждается в миллионах людей, как Зеленский. 

Об этом кандидат в президенты и олигарх рассказали корреспонденту BBC.

По словам Коломойского, эти выборы не являются для него шансом взять реванш в ситуации с Приватбанком: «Нет, это вообще не связанные вещи. У нас нет вопроса мести».

– Для меня Зеленский – это не персоналия, это некий символ. Символ смены поколений. Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских, – заявил олигарх.

Сам же Зеленский отвергает тезис, что он –  марионетка или кукла: «Это не правда. Я никакая не игрушка в руках Коломойского».

Напомним, ранее бизнесмен в интервью Дмитрию Гордону заявлял, что не причастен к возможному участию актера и соучредителя «Студии Квартал 95» Владимира Зеленского в президентской кампании. Он говорил, что комик придумал это самостоятельно, с запуском сериала «Слуги народа».

Анатолий Чубаченко

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