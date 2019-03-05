Украина получила исторический шанс на изменения, и он должен быть реализован, – Президент Порошенко

Президент Петр Порошенко убежден, что благодаря стабилизации экономики и ее росту Украина имеет сейчас шанс продолжить качественные изменения, которые обеспечат рост благосостояния граждан и государства в целом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы обеспечили стабилизацию экономики и сейчас экономика страны на подъеме. Поэтому исторический шанс на изменения, который теперь получила Украина, точно нашими усилиями должен быть реализован. Это наша обязанность объединить всех, кто готов защищать Украину, работать ради ее процветания, ради безопасности людей, на благо людей», - сказал Глава государства во время заседания Совета регионального развития Николаевской области.

«Когда мы едины - нет ничего невозможного для нас. Мы построим Украину процветающих общин, а главное – счастливых, богатых и свободных людей», - добавил он.

Петр Порошенко выразил убеждение, что страна должна стать логистическими воротами в Европу. «И возможности Николаевщины для того, чтобы создать хаб по логистике – это уникальные возможности», - добавил Президент.

Так же Николаевщина, которая по мнению Главы государства является жемчужиной юга страны, имеет все условия для развития туризма. «Наша формула экономического развития гарантирует, что каждый гражданин Украины на собственном кармане должен почувствовать реальный рост экономики через рост благосостояния. Каждый из нас, начиная уже с этого года, будет чувствовать, что ежемесячно жизнь меняется, что бедность отступает», - подчеркнул Президент.

Он отметил, что еще 3-4 года назад нельзя было говорить о чем-то подобном, ведь российская агрессия нанесла слишком сильный удар по экономике Украины. «Это не только сама война, из-за которой мы потеряли чуть ли не четверть промышленного потенциала страны. Когда Россия не просто оккупировала Донбасс, а порезала заводы на металлолом, а то оборудование, которое могла – вывезла к себе в Россию. Это и закрытие Россией рынков для украинских товаров - каждое из николаевских предприятий хорошо это на себе почувствовали, включая и «Зарю» - «Машпроект», где были полностью обрезаны все контракты с «Газпромом». Это и блокада транзита через территорию Российской Федерации на страны Азии - Казахстан, Кыргызстан, Китай», - сказал Петр Порошенко.

Президент отметил, что таким образом Путин надеялся, что прекращение торговли и остановка работы украинских предприятий приведут к беспорядку и протестам в нашей стране. «План Путина был очень нехитрый: нет продаж продукции - остановятся предприятия. Остановятся предприятия - люди будут выброшены за фабричные ворота. Люди без работы - начнутся протесты. Начнутся протесты - власть упадет. А новая власть на коленях приползет извиняться», - сказал он.