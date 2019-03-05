Посол США призвала, чтобы «титушки» не мешали избирателям, а «Нацдружины» заявили, что могут применить силу на выборах

Игорь Вдовин Наблюдатели от праворадикальной организации «Национальные дружины» допустили, что могут применить силу на избирательных участках в случае фальсификаций.

Об этом 5 марта в эфире «Радио Свобода» заявил представитель «Национальных дружин» Игорь Вдовин.

- Если правоохранители будут закрывать глаза на откровенные правонарушения, - сказал Вдовин, - и не захотят их фиксировать, то мы будем делать то, что заявил наш командир (командир Нацдружин Игорь Михайленко в Telegram ранее заявил, что «если за справедливость надо будет дать кому-то по морде – мы это сделаем, не мешкая»).

Игорь Вдовин уточнил, что такие потенциальные действия касаются не членов комиссий, а «случайных людей, которые могут делать вброс бюллетеней, подвозить на избирательные участки агитаторов».

- Мы решили идти наблюдателями, потому что мы считаем, что это будут одни из самых грязных выборов, - сказал Вдовин.

Он добавил, что «Национальные дружины» принимают участие в наблюдении за выборами, «чтобы способствовать независимому волеизъявлению украинских граждан».

Мари Йованович В то же время посол США в Украине Мари Йованович также коснулась темы выборов, выступая в Кризисном медиа-центре. Она заявила, что «титушки» не должны помешать выборам. Впрочем, она не упоминала слово «титушки» в контексте «Нацдружин».

- И в избирательный год, когда приближаются как президентские, так и парламентские выборы, я не могу представить высшего приоритета, чем обеспечение, чтобы выборы в Украине были свободными и честными. Важно, чтобы воля украинского народа уважалась, независимо от результата. Что это означает на практике? Только независимая Центральная избирательная комиссия должна администрировать выборы и подсчитывать голоса.

- Наблюдатели от гражданского общества и работники избирательной кампании не должны подвергаться преследованиям или запугиванию. Официальная, политически нейтральная охрана должна обеспечить, чтобы титушки или другие вооруженные группы не мешали избирателям выражать свою волю.