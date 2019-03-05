«Ни одного слова агитации не было», - Омелян о выступлении на Раде в Николаеве, где он произнес предвыборный слоган Порошенко

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что не агитировал за Президента Украины Петра Порошенко во время Рады регионального развития несмотря на то, что по завершению своей речи произнес его предвыборный слоган.

Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что в ходе Рады регионального развития с Петром Порошенко, которая прошла в Николаеве в понедельник, 5 марта, Владимир Омелян отметил, что действующие реформы нужно продолжать и закончил свою речь слоганом «Кандидатов много – президент один», который используется в агитационных материалах в поддержку Петра Порошенко, как кандидата на пост Президента.

— Мы уже имеем хороший, позитивный результат. Для нас важно не остановить это движение. Один год пробуксовки реформы отбрасывает всю страну на 5 лет назад. Инфраструктурой мы объединяем государство, транспортном мы объединяем людей. Кандидатов много, президент один, — сказал Омелян.

В ответ на это Порошенко попросил не заниматься агитацией.

В комментарии корреспонденту Омелян отметил, что агитации в его речи не было, а таким образом он выразил поддержку Петру Порошенко, которого считает единственной кандидатурой на пост президента, поскольку выбор, по его словам стоит между Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным.

— Ни одного слова агитации не было. Да, я поддерживаю президента, я этого не скрываю, и я считаю, что в той ситуации, которая сегодня есть в Украине, мы действительно выбираем между Порошенко или Путиным. Но это не агитация. Я просто напоминаю людям, что было в 2014 году, в каком состоянии страну оставили успешные информаторы, все сбежали в Ростов, в Калугу и дальше, на свою историческую родину и что мы сделали за эти пять лет – президент, правительство, парламент, - сказал Владимир Омелян.

Министр отметил, что в рабочее время имеет право поддерживать позицию Петра Порошенко, а в нерабочее может заниматься и агитацией.