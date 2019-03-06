Доходы дуто сфабрикованы: Омелян заявил, что его судят по «заказному» делу о незаконном обогащении

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что дело, которое на него завели детективы Национального антикоррупционного бюро Украины, заказное.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро проводит расследование относительно министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении. Речь идет о фактах, которые Омелян не указал в своей декларации. Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году еще на должности заместителя министра инфраструктуры Украины, Омелян приобрел в собственность активы, законность оснований на получение которых не подтверждено доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. Речь идет о новом внедорожнике «BMW X5» 2015 выпуска и наличные в сумме 90 тысяч долларов США и 25 тысяч евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4 миллиона 230 тысяч 500 гривен.

Кроме того, следствие установило факты внесения министром инфраструктуры недостоверных сведений в декларацию. Так, в электронной декларации 2015 года стоимость незадекларированных министром активов, находящихся в собственности или пользовании, а также расходов составляла не менее 3 миллионов 34 тысяч гривен, а в 2016 - более 8 миллионов 24 тысяч гривен.

По словам самого Омеляна, информация о его сверхдоходах была сфабрикована, а сделано это было с целью того, чтоб показать, что на министра завели дело.

— Я считаю, что это дело является исключительно заказным. Я считаю, что это будет неправдой, когда единственный вопрос коррупции в Украине – это вопрос автомобиля министра и квартиры Лещенко. И доходы, которые были на самом деле абсолютно дуто сфабрикованы. И я это готов подтвердить. Потому что кому-то надо было показать картинку, что на министра заведено дело, - сказал Владимир Омелян.

Напомним, НАБУ опубликовало переписку министра инфраструктуры Украины, которая может свидетельствовать о его незаконном обогащении.

Также напомним, что 12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов. Их интересы в суде представлял парламентарий от «Народного фронта» Павел Пинзеник. Подписи под представлением также поставили пять николаевских нардепов: Артём Ильюк, Игорь Бриченко, Тарас Креминь, Вадим Пидберезняк и Борис Козырь. Позже в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что закрывают дела, которые были открыты по статье за незаконное обогащение.