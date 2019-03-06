Мэр Сенкевич снова перенес 51-ю сессию Николаевского горсовета

Городской голова Николаева Александр Сенкевич перенес запланированную на завтра сессию.

Об этом свидетельствует распоряжение мэра опубликованное на сайте горсовета.

Согласно распоряжению заседание очередной 51-й сессии горсовета состоится 14 марта. «Внести изменения в распоряжение городского головы от 15.02.2019 №43р «О созыве очередной пятьдесят первой сессии Николаевского городского совета VII созыва», изложив пункт 1 в следующей редакции: Созвать очередную пятьдесят первую сессию Николаевского городского совета VII созыва 14 марта 2019 в 10:00 в сессионном зале Николаевского городского совета», - говорится в документе. Напомним, что ранее Сенкевич перенес запланированные на 14 и 15 февраля заседания 51-й и 52-й сессий городского совета, потому что на них не будет обеспечен кворум депутатов для продуктивной работы. На них депутаты должны были рассматривать земельные вопросы, а также должны были принять программу по обращению с бездомными животными в городе.

Позже мэр назначил заседание 51-й сессии на четверг, 7 марта. При этом, в эфире программы «Добрый вечер» Сенкевич отметил, что есть сомнения в проведении сессии, которая запланирована на 7 марта, так как многие депутаты могут попросту не прийти на заседание, а не потому что как некоторые могут подумать, что мэр боится ее проводить в связи с недавними событиями в городе.