Правительство разделило Госфискальную службу на две структуры

Кабинет министров утвердил положение о налоговой и таможенной службах.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в эту среду, передает «Экономическая правда».

Предполагается, что Государственная налоговая служба будет реализовывать налоговую политику. Государственная таможенная служба в свою очередь будет отвечать за соблюдение таможенного законодательства.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, основная цель — урегулировать деятельность этих двух служб, признать их правовой статус, основные права и обязанности работников.

«Принятие проекта постановления позволит создать условия для полноценной реализации вновь службами своих функций в сфере налоговой и таможенной политики», — отмечается в пояснительной записке.

Напомним, что о разделении ГФС в Кабмине заявили в декабре 2018 года. Позже главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что разделение ГФС это не признак реформы, а попытка Президента наполнить бюджет перед выборами.

Отметим, что Государственная налоговая служба и Государственная таможенная службы были объединены в 2012 году путем создания Министерства доходов и сборов. В 2014 году это министерство было преобразовано в Государственную фискальную службу, которая формально подчиняется Министерству финансов. Позже Гройсман забрал у Минфина право «вето» и Фискальную службу.