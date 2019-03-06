Государственные ресурсы не должны направляться против оппонентов, – посол США хочет, чтобы выборы в Украине прошли прозрачно

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович призвала не допустить фальсификации результатов президентских выборов в Украине и привлечь к уголовной ответственности виновных в скупке голосов избирателей, в том числе организаторов так называемых «избирательных сеток».

Об этом она заявила во время информационного марафона «Диалоги во времени» в Киеве.

– В избирательный год, когда приближаются как президентские, так и парламентские выборы, я не могу представить высшего приоритета, чем обеспечение, чтобы выборы в Украине были свободными и честными. Важно, чтобы воля украинского народа уважалась, независимо от результата. Что это означает на практике? Только независимая Центральная избирательная комиссия должна администрировать выборы и подсчитывать голоса. Наблюдатели от гражданского общества и работники избирательной кампании не должны подвергаться преследованиям или запугиванию. Официальная, политически нейтральная охрана должна обеспечить, чтобы титушки или другие вооруженные группы не мешали избирателям выражать свою волю, – отметила Йованович.

При том посол США добавила, что «люди, которые покупают голоса, должны быть наказаны».

– То же самое касается тех, кто платит им за их голоса. Команды кандидатов, которые прибегают к попыткам фальсификации голосов, должны привлекаться к уголовной ответственности. Государственные ресурсы не должны направляться против политических оппонентов. Короче говоря, страна, которая стремится к интеграции в Европейский Союз и НАТО, должна обеспечить, чтобы ее действия соответствовали западным стандартам, – отметила Мари Йованович.

Напомним, накануне Мари Йованович заявила, что Украине нужно сменить главу Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Как известно, ранее глава МВД Аваков подтвердил, что СБУ в Одессе вела слежку за Зеленским. Позже стало известно, что в здании, где находится офис кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, нашли «прослушку». После чего Служба безопасности Украины подтвердила, что проводит оперативно-технические мероприятия, но не следит за Зеленским.

Также напомним, что ранее СБУ проводила обыски у членов «Батьківщини» из-за избирательной пирамиды во главе с нардепом, обыски проходили и в Николаеве. Согласно материалам, опубликованным СБУ, финансированием схемы занимался депутат Верховной Рады Руслан Богдан («Батьківщина»): он отвечал за финансирование агитаторов, наблюдателей на выборах и организаторов штабов.

В Сумах полиция опечатала партийный офис БПП из-за возможного подкупа избирателей, а Генпрокуратура в ответ завела уголовное производство в отношении сотрудников полиции. Позже после задержания агитаторов БПП в Сумах прокуратура завела дело на начальника местного отдела полиции.