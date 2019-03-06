Если согласуем концессию – нелогично вкладывать в реконструкцию: Омелян о ж/д вокзале, на проект ремонта которого потратили 3 миллиона

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что, в случае, если железнодорожный вокзал в Николаеве пройдет процедуру концессии, тратить средства «Укрзалізниці» на его реконструкцию сейчас не имеет смысла.

Об этом он сказал в комментарии «Преступности.НЕТ» 5 марта, в ходе осмотра железнодорожного вокзала.

Омелян зашел в помещение вокзала, посетил ремонтирующийся туалет, где ему сказали, что ремонт, о котором говорится уже не один год, закончат 15 мая, чем он остался недоволен. В комментарии корреспонденту министр заявил, что, несмотря на это, доволен тем, что на вокзале началась работа. Владимир Омелян отметил, что в конце марта хочет собрать руководство вокзала, города и области и обсудить возможную концессию.

— Если серьезно, я недоволен. Но я доволен тем, что начали что-то делать. Я думаю, что мы в ближайшее время приведем вокзал в удобный для использования режим и я хочу, чтоб мы с коллегами из «Укрзалізниці», областью, мэром города Николаев в конце марта собрались, я еще раз, специально, приеду в Николаев, и мы начнем предметную работу по концессии в государственно-частное партнерство вокзала «Николаев», - сказал Владимир Омелян.

По словам министра, это будет пилотный проект. На вопрос, почему о ремонта вокзала говорят уже несколько лет, но до сих пор никаких решений в этом вопросе нет, Омелян отметил, что такая же проблема была и до того, как он занял пост министра инфраструктуры.

— Почему это не было сделано до меня? Объясните мне. Вы меня хотите раскритиковать за то, что я приезжаю, стараюсь что-то сделать и на самом деле что-то делается. А те, кто до меня вообще ничего не делал, все было окей, - сказал министр.

Несмотря на то, что на сегодняшний день уже готов проект реконструкции железнодорожного вокзала, на который, по словам руководства, было потрачено около трех миллионов гривен, сейчас начинать заниматься реконструкцией не имеет смысла, поскольку есть идея передать вокзал в государственно-частное партнерство.

— Я – министр инфраструктуры. Это «Укрзалізниця», которая занимается лично этим проектом, они это делают. После того, как мы выйдем на общее видение с областью и городом, мы сможем уже выйти на формат тот, который мы считаем. Сейчас мы видим формат государственно-частного партнерства. Если мы это согласуем, тогда нелогично вкладывать средства «Укрзалізниці» в полную реставрацию этого строения. Именно поэтому мы сейчас делаем те вещи, которые призваны облегчить жизнь клиентам компании. То есть, должен быть нормальный туалет, должно быть удобно людям переждать до прихода поезда, а после этого уже будет полноценное строительство или нового, или то, что решит частный владелец, - отметил Владимир Омелян.

Стоит отметить, что Владимир Омелян уже не первый год приезжает в Николаев, посещает вокзал и остается недовольным его видом. Еще в 2017 году министр, приехав в город, заявил, что ремонт будет после реформы «Укрзалізниці», за которую он безрезультатно боролся. В мае 2018 года Омелян опять посетил вокзал, раскритиковал внешний вид, как самого здания, так и туалета.

«Я предельно недоволен тем, что министр должен дважды приезжать на вокзал и наслаждаться его состоянием. И честно говоря, все эти отмашки что у вас не выходит и долго спать до конца года это не правильно. Я хотел предупредить руководство «Укразалізниці», что мы проинспектируем все вокзалы, а потом заглянем к руководству «Укразалізниці» домой и посмотрим, как живут они», - отметил Омелян в ходе своего визита в мае, 2018 года.

Тогда же министр пообещал поспособствовать в увеличении финансирования для реконструкции вокзала и добавил, что проект реконструкции надо «довести до ума». Напомним, что в Министерстве инфраструктуры Украины Омелян работает с декабря 2014 года, а с апреля 2016-го он его возглавил.

Как известно, разговоры о реконструкции здания николаевского жд вокзала ведйтся еще с 2010 года. В частности Константин Ефименко, занимающий тогда должность министра транспорта, пребывая с рабочим визитом в Николаеве сообщил журналистам, что Одесская железная дорога уже приступила к проведению работ по реконструкции николаевского железнодорожного вокзала.Тогда Ефименко обещал, что вокзал «Николаев» будет готов к 2011 году и станет «комфортным и удобным для пассажиров».

В 2011 году, представители Одесской железной дороги заверяли власть области в том, что финансированием 2012-го года предусматривается реконструкция Николаевского железнодорожного вокзала.

Напомним, летом 2015 года экс-губернатор Николаевщины Вадим Мериков сообщил, что осенью будет проведена реконструкция николаевского железнодоржного вокзала. На ремонт предусмотрели 9 миллионов гривен. 29 декабря 2015 года Вадим Мериков совместно с бывшим первым заместителем Николаем Романчуком, главой облсовета Викторией Москаленко и нардепами Тарасом Креминем и Александром Жолобецким торжественно открыли часть первой очереди реконструкции железнодорожного вокзала и отремонтированную платформу, пообещав, что к 2017 году вокзал будет полностью реконструирован.