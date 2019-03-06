Кабмин не продлил контракт с главой «Нафтогаза» Коболевым

Кабинет министров проведет конкурс на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил на заседании Кабмина, сообщает «Лига.net».

Гройсман напомнил, что 22 марта истекает срок контракта с руководством «Нафтогаза».

- Мы сегодня принимаем решение о том, чтобы с 23 марта объявить конкурс, открытый, публичный... Мы объявим конкурс на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», - заявил премьер.

По его словам, конкурс будет проведен в соответствии с постановлением правительства №777, при участии международных партнеров. Также Кабмин обратится к набсовету НАК с тем, чтобы они подготовили предложения по условиям нового контракта с новым председателем. Конкурс стартует 23 марта – на следующий день после завершения контракта действующего главы «Нафтогаза». Конкурсный отбор продлится 30 календарных дней.

Ранее набсовет НАКа решил продлить контракт с Андреем Коболевым. Позже Гройсман заявил, что Кабмин не принимал никаких решений о заключении нового контракта с менеджментом «Нафтогаза». В январе премьер-министр предложил набсовету «Нафтогаза» пересмотреть контракты с руководством и исключить из них «заоблачные зарплаты». В ответ Коболев заявил, что тема его зарплаты приобрела «политический окрас» и пообещал до конца года отдавать весь доход на благотворительность.