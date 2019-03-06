Агент НАБУ заявил, что Пашинский сбежал из страны – нардеп это опровергает

Агент НАБУ Евгений Шевченко заявил, что якобы глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский сбежал из страны.

Об этом Шевченко сообщил на своей странице в Facebook.

«На днях детективы НАБУ арестовали бывшего и действующего директоров государственной компании «Спецтехноэкспорт», которые преступным путем присвоили 55 миллионов гривен. И вот появились новости, Сергей Пашинский вместе с сыном спешно выехали за пределы Украины. Связь между этими событиями очень простая: сын Пашинского работал именно в «Спецтехноэкспорте», - заявил он.

В то же время на странице Пашинского в Facebook сообщается, что он 6 марта был в Житомирской области и в доме культуры поздравлял местных жительниц с 8 марта.

Напомним, что ранее журналисты проекта «Бигус.Инфо» в своем расследовании упомянули, что агент НАБУ Евгений Шевченко является одним из фигурантов схемы хищениях в оборонной сфере.

Ранее журналист Денис Бигус в интервью «Лиге» заявил, что «Пашинский и Гладковский – это конкурирующие команды по распиливанию оборонки».