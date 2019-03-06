Замкомандира Сил спецопераций Кривонос снялся с выборов президента в пользу кандидатуры Порошенко

Заместитель командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос снял свою кандидатуру с выборов президента.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я делаю это в интересах граждан и будущего Украины! Считаю, что сегодня в тех условиях, в которых находится государство, нецелесообразной смену Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины», - заявил Кривонос.

«Понимаю, что сейчас из уст наших врагов, в том числе и главных пропагандистов России, будут звучать лозунги, что Кривонос продался и сдался… Как воин и боевой офицер знаю, что такое честь и достоинство, что такое принять взвешенное и важное решение, на кону которого стоит жизнь человека, а в данном случае нашей страны. Нет, я не сдался!» - говорит офицер.

Вместе с тем, в начале поста он указывает, что главным мотивом его похода на пост президента «было то, что я не согласен с той системой и ситуацией, которая сейчас образовалась в секторе безопасности и обороны Украины».