Луценко заявил, что к подкупу Юрия Тимошенко причастен нардеп от «Батьківщини» – в ГПУ показали переписку фигурантов

Нардеп Валерий Дубиль Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что кроме Тараса Костанчук деньги кандидату Юрию Тимошенко передавал Александр Ищенко и к этой схеме причастен народный депутат от «Батьківщини» Валерий Дубиль.

Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг, передает «Левый берег».

Как известно, ранее в Киеве ГБР и СБУ задержали подозреваемых, которые пытались дать взятку кандидату в президенты Украины Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться. Задержали двух человек, которые пытались вручить Юрию Тимошенко доллары США в эквиваленте 5 миллионов гривен. Задержанным по подозрению в попытке подкупа кандидата в президенты Украины Юрия Тимошенко является глава «Партии защитников Украины» Тарас Костанчук. Костанчук утверждает, что против него подготовили провокацию.

«Это номер народного депутата Дубиля Валерия, который, очевидно, является заказчиком шантажа и подкупа кандидата в президенты», – заявил он.

Луценко напомнил, что Дубиль также фигурирует в уголовном производстве СБУ о «пирамиде» кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

Он сказал, что этого достаточно для того, чтобы подать представление на снятие неприкосновенности с Дубиля.

«После обработки всех вещественных доказательств, после определенных следственных действий с фигурантами мы, конечно, пойдем в Верховную Раду. Думаю, это может попасть на следующую пленарную неделю», – сказал генпрокурор.

Луценко также зачитал предложение Костанчука, переданное помощнику Юрия Тимошенко:

«Мое предложение для Юры. Первое: выходит чистым из ситуации, становится героем для народа, что не пошел на поводу у власти, не дал себя использовать, не продался Пороху. Становится известным публичным лицом, мы помогаем с раскруткой в СМИ. Второе: становится одним из лидеров Партии защитников Украины, начинает работать на будущие выборы Верховной Рады. На следующие президентские - уже кандидат от партии. Третье: закрывают уголовные дела и по тебе, и по нему. Четвертое: появляется финансирование работы и политической деятельности - 10 млн только на этот год».

«Вариант, если он остается на выборах: для народа Юра предатель, который работает на Пороха, продал свою фамилию за какие-то деньги. Второе: абсолютное забвение после выборов, никому больше не будет интересен, таких не любят. Третье: уголовные преследования от МВД по членам комиссии, которые будут заниматься кражей бюллетеней, за финансирование, за все, что придумают. Четвертое: обливание грязью в СМИ от оппонентов Пороха. Пятое: останется в истории как человек, который удачно использовал свою фамилию».

Луценко считает, что это нельзя расценивать иначе, как шантаж.

Также пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган опубликовала эту переписку в Facebook.

Напомним, как в Сумах полиция опечатала партийный офис БПП из-за возможного подкупа избирателей, Генпрокуратура в ответ завела уголовное производство в отношении сотрудников полиции.