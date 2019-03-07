Мураев заявил о снятии с выборов в пользу Вилкула и объединении своей партии «Наши» с «Оппоблоком»

Кандидат в президенты, нардеп Евгений Мураев отказался баллотироваться на пост главы государства в пользу заместителя председателя парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула.

Об этом он сказал на пресс-конференции 7 марта, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я снимаю свою кандидатуру ... в пользу Александра Вилкула», – заявил Мураев.

Он также добавил, что партии «Оппозиционный блок» и «Наши» намерены объединиться.

«Мы решили объединить наши политические силы, и в ближайшее время состоится объединительный съезд, на котором мы сможем значительно усилить наше влияние на политические процессы в нашей стране», – сказал Мураев.

Напомним, как в Первомайске аноним сообщил о заминировании дома культуры, где проходила встреча кандидата в Президенты Александра Вилкула.