Еще один кандидат в Президенты решил сняться с выборов в пользу Гриценко

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 5 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(3)   

Внефракционный народный депутат, лидер партии «Народный контроль», Дмитрий Добродомов снимает снимает свою кандидатуру с выборов Президента Украины в пользу Анатолия Гриценко.

«Принял для себя сверхважное решение! Сегодня в 17:00 планирую заехать в ЦИК. Приглашаю представителей СМИ», – написал Добродомов на своей странице в соцсети Facebook.

Он также обнародовал в соцсети совместную фотографию с лидером партии «Гражданская позиция» и кандидатом в Президенты Украины Анатолием Гриценко.

Напомним, что 1 марта о поддержке Анатолия Гриценко высказался лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовой. Позже в пользу Гриценко свою кандидатуру снял кандидат от партии «Сила людей» Дмитрий Гнап.

Тарас Леонтян

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийполитика