Дело о прослушке Зеленского: Глава СБУ требует извинений от Авакова и обвинил его в «срыве спецоперации»

Василий Грицак СБУ заявила, что МВД якобы сорвало спецоперацию, рассказывая о прослушке здания, где находится офис Зеленского. В связи с этим Государственное бюро расследований начало уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

«Сообщение со стороны руководства МВД Украины и приближенных к нему отдельных народных депутатов относительно причастности СБУ к прослушиванию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского является сознательным распространением ложной информации для дискредитации украинской спецслужбы».

«Более того, в МВД еще до «громкого разоблачения» было известно, что 4 марта этого года по адресу улица Белорусская, 26 (где находится офис Зеленского – ПН) сотрудники СБУ проводили оперативно-технические мероприятия на основании постановления апелляционного суда Киева и по согласованию с Генеральной прокуратурой Украины в отношении лица, которое обоснованно подозревается контрразведкой в государственной измене», - сообщили в СБУ.

По мнению спецслужбы, МВД «допустило утечку информации с ограниченным доступом».

«Это привело к раскрытию оперативно-технических мероприятий и срыву операции по документированию преступной деятельности в интересах российских спецслужб. Руководство МВД сознательно обнародовало видео и фото специальной техники, раскрыло формы и методы работы сотрудников СБУ, чем намеренно допустило утечку информации с ограниченным доступом, нанесло вред национальным интересам государства», - отмечено в сообщении.

Глава СБУ Грицак требует извинения от руководства МВД.

- Я готов предоставить руководству МВД Украины доступ к материалам этого дела. Это даст им возможность лично убедиться в том, что материалы касаются исключительно документирования факта государственной измены конкретного гражданина Украины и не имеют никакого отношения ни к Зеленскому, ни к любому другому политическому деятелю. Если им хватило совести обвинить Службу, пусть найдут смелость узнать правду, а затем опровергнуть свои безосновательные заявления и извиниться перед общественностью и сотрудниками Службы безопасности Украины, - отметил председатель СБУ Грицак.