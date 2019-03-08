ЦИК утвердила список кандидатов в Президенты из 39 человек – бюллетень сократился до 80 сантиметров

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Центральная избирательная комиссия в ночь на 8 марта утвердила финальный список кандидатов в президенты.

Об этом сообщается на странице ЦИК в Facebook.

Как известно, изначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата в Президенты. Позже с выборов снялись Андрей Садовой, Дмитрий Гнап, Сергей Кривонос, Евгений Мураев, Дмитрий Добродомов.

Длина бюллетеня составит 80 сантиметров.

Его отпечатают на песчаного цвета бумаге. Бюллетень будет защищен водяным знаком и специальными волокнами с использованием графических антисканерных элементов, выполненных с применением красок, подсвечивающимися под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраску под влиянием температуры, а также с выполнением номера избирательного участка высокой печатью с применением защитной краски, который проявляется на обороте избирательного бюллетеня.

Отметим, что выборы президента Украины состоятся через три недели, 31 марта.

Тарас Леонтян

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