Двух подозреваемых в подкупе кандидата в Президенты Юрия Тимошенко арестовали с залогами в ₴4 миллиона

Двух подозреваемых в подкупе Юрия Тимошенко арестовали с залогами в ₴4 миллиона

Печерский районный суд Киева арестовал на 60 суток Тараса Костанчука и Александра Ищенко, которых подозревают в попытке подкупить кандидата в Президенты Юрия Тимошенко.

Об этом в своем Twiter сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Как известно, ранее в Киеве ГБР и СБУ задержали подозреваемых, которые пытались дать взятку кандидату в президенты Украины Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться. Задержали двух человек, которые пытались вручить Юрию Тимошенко доллары США в эквиваленте 5 миллионов гривен. Задержанным по подозрению в попытке подкупа кандидата в президенты Украины Юрия Тимошенко является глава «Партии защитников Украины» Тарас Костанчук.

Костанчук утверждал, что против него подготовили провокацию. Позже Генпрокурор Юрий Луценко показал переписку фигурантов этого дела и заявил, что к организации этой схемы причастен народный депутат от «Батьківщини» Валерий Дубиль.

Рішенням Печерського райсуду м. Києва підозрюваному у спробі підкупу кандидата в президенти України Костанчуку Т.Д. обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 4 млн.грн. — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 7 марта 2019 г.

Другому підозрюваному у спробі підкупу кандидата в президенти Украіни - Іщенку О.А. - рішенням Печерського райсуду м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 4 млн.грн. — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 8 марта 2019 г.

Напомним, как в Сумах полиция опечатала партийный офис БПП из-за возможного подкупа избирателей, Генпрокуратура в ответ завела уголовное производство в отношении сотрудников полиции.