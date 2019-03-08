Двух подозреваемых в подкупе кандидата в Президенты Юрия Тимошенко арестовали с залогами в ₴4 миллиона

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Двух подозреваемых в подкупе Юрия Тимошенко арестовали с залогами в ₴4 миллиона

Печерский районный суд Киева арестовал на 60 суток Тараса Костанчука и Александра Ищенко, которых подозревают в попытке подкупить кандидата в Президенты Юрия Тимошенко.

Об этом в своем Twiter сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Как известно, ранее в Киеве ГБР и СБУ задержали подозреваемых, которые пытались дать взятку кандидату в президенты Украины Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться. Задержали двух человек, которые пытались вручить Юрию Тимошенко доллары США в эквиваленте 5 миллионов гривен. Задержанным по подозрению в попытке подкупа кандидата в президенты Украины Юрия Тимошенко является глава «Партии защитников Украины» Тарас Костанчук.

Костанчук утверждал, что против него подготовили провокацию. Позже Генпрокурор Юрий Луценко показал переписку фигурантов этого дела и заявил, что к организации этой схемы причастен народный депутат от «Батьківщини» Валерий Дубиль.

Напомним, как в Сумах полиция опечатала партийный офис БПП из-за возможного подкупа избирателей, Генпрокуратура в ответ завела уголовное производство в отношении сотрудников полиции.

Тарас Леонтян

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