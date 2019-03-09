Правительство Финляндии подало в отставку после провала реформы здравоохранения и соцобеспечения

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля подал в отставку после того, как крупнейший проект правительства, реформа здравоохранения и социального обеспечения, провалился в парламенте за несколько недель до всеобщих выборов.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Bloomberg».

Сипиля встретился с президентом Саули Ниинистьо в Хельсинки. Президент попросил его остаться исполняющим обязанности до выборов 14 апреля. Обозреватели объясняют, что после отставки правительства партнеры по коалиции смогут сосредоточиться на предвыборной агитации без необходимости тесного сотрудничества.

Бывший бизнесмен Сипиля возглавляет правоцентристский альянс при поддержке Национальной коалиции министра финансов Петтери Орпо и младшего партнера «Синяя реформа».

Правительство Сипили за время правления провело непопулярную реформу, направленную на повышение производительности труда, заставляя граждан работать больше за ту же плату. Но реформу здравоохранения не удалось реализовать: она несколько раз сталкивалась с конституционными препятствиями. Правительство также подвергалось критике из-за скандала с домами престарелых.

Напомним, ранее сообщалось, что Николаевская ОГА расторгнет договор с подрядчиком из-за срыва сроков по строительству амбулаторий.