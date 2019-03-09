Северная Корея может готовиться к новому запуску межконтинентальной баллистической ракеты, – СМИ

Изображения объекта вблизи Пхеньяна, полученные с коммерческих спутников, свидетельствуют о том, что Северная Корея может готовить запуск межконтинентальной баллистической или невоенной космической ракеты в ближайшем будущем.

Об этом со ссылкой на американское National Public Radio сообщает «Новое время».

«На снимках изображена местность, известная как Санумдонг, где Северная Корея собрала некоторые из своих межконтинентальных баллистических ракет и ракет-спутников. На снимках, сделанных 22 февраля компанией DigitalGlobe, видно легковые автомобили и грузовики, припаркованные у объекта. Рядом - железнодорожные вагоны, где также установлены два крана», - отмечает издание.

Издание подчеркнуло, что эта информация появилась через несколько дней после того, как другие спутниковые снимки показали, что КНДР быстро перестроила объект запуска спутника на западном побережье страны (на полигоне Сохе).

«Если совместить все это вместе, это действительно выглядит так, что северокорейцы находятся в процессе строительства ракеты», - подчеркивает Джеффри Льюис, директор проекта по нераспространению в Восточной Азии в Институте международных исследований в Калифорнии.

По мнению Льюиса, КНДР, скорее всего, планирует вывести спутник на орбиту. О таких намерениях заявляли северокорейские чиновники еще до потепления отношений с США в 2018 году.

Эксперт добавил, что это не обязательно следует рассматривать как агрессивный ход. Ракеты, которые выводят на орбиту спутники, будет сложно использовать как межконтинентальные баллистические ракеты.

Напомним, что в 2017 году диктатор Северной Кореи заявил о том, что может теперь наносить удары по США баллистическими ракетами.

28 февраля 2019 года Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын досрочно закончили переговоры в Ханое, отменив рабочий обед и отказавшись от подписания каких-либо соглашений.