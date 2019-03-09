Гриценко заявил, что в случае победы на выборах назначит Сакварелидзе Генпрокурором

Давид Сакварелидзе Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко готов назначить Давида Сакварелидзе генеральным прокурором, если выиграет выборы.

Об этом он заявил в программе «Face2Face» на телеканале ZIK.

Гриценко отметил, что определился с кандидатом на пост Генпрокурора буквально утром 8 марта, когда шел давать интервью на шоу.

– Утром я еще определялся среди трех кандидатур. Уже определился. Мой кандидат на должность генпрокурора - Давид Сакварелидзе, - заявил он.

По мнению Гриценко, Сакварелидзе – это «человек, который показал нулевую толерантность к коррупции».

– Он будет обеспечивать не мои указания, как президента, а будет держать планку правоохранительного органа, которая сейчас нужна стране. ...В этом я абсолютно уверен, - заявил Гриценко.

Политик отметил, что уже поговорил с Сакварелидзе об этом.

Сам Давид Сакварелидзе на своей странице в Facebook отметил, что если его опыт и знания пойдут на пользу Украине, он готов взять на себя ответственность за любую позицию, где сможет добиться результатов вместе с командой.

«Считаю Анатолия Гриценко достойным кандидатом и очень порядочным человеком. Для меня честь сохранять доверие каждого Украинца, а особенно людей имеющих мандат от общества. Если мой опыт и знания пойдут на пользу Украине, готов взять на себя ответственность за любую позицию, где я смогу добиться результатов вместе с командой. Украина мой дом и я горжусь гражданством этой страны. Благодарю за доверие», - написал Сакварелидзе.

Напомним, что 1 марта о поддержке Анатолия Гриценко высказался лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовой. Позже в пользу Гриценко свою кандидатуру снял кандидат от партии «Сила людей» Дмитрий Гнап. 7 марта внефракционный народный депутат, лидер партии «Народный контроль», Дмитрий Добродомов также заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов Президента Украины в пользу Анатолия Гриценко.