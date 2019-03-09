Президент Порошенко заявил, что Украина освободилась от культурной оккупации

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина, защищая свою независимость и территориальную целостность от российской агрессии, лишилась культурной оккупации, под которой находилась годами.

Об этом он сказал во время мероприятий по случаю дня рождения Тараса Шевченко в Каневе на Тарасовой горе в субботу, 9 марта, передает пресс-служба Главы государства.

– Мы освободились от культурной оккупации, которая отнюдь не менее опасна, чем оккупация физическая. За последние пять лет украинские язык, украиноязычная песня, украиноязычная книга, украиноязычное кино получили надежные позиции в пространстве вокруг нас, а главное - в наших сердцах, сердцах всех украинцев, - сказал Петр Порошенко .

Глава государства отметил: «За пять лет нашими усилиями украинский язык занял, наконец, подобающее ему место. И сделать мы это смогли по-мудрому, не нарушая прав носителей других языков».

– Мы прекратили многолетнее унижение, когда украинский язык в Украине приходилось буквально спасать. Сегодня его позиции сильны как никогда. Сегодня у нас уже выше амбиции - так представить нашу культуру и язык, чтобы весь мир по достоинству оценил ее красоту и силу, - сказал он.

Петр Порошенко также подчеркнул, что наша нация, наш народ завоевали Томос и теперь наконец осуществилась мечта поколений украинцев - у нас появилась автокефальная поместная Православная Церковь Украины. «Это событие уже назвали геополитической катастрофой тысячелетия для Путина. Пусть будет так», - отметил он.

– Это - интересно слышать, но главное - в другом. Мы разрываем последние веревки, которыми вязала нас к себе Москва; которая заставляла нас столетиями ходить в церковь, на которую Шевченко говорил, что это «церковь-гроб», - также отметил Президент.

Петр Порошенко подчеркнул, что во всех наших делах нас вдохновляло слово Кобзаря: «В своем доме своя и правда, и сила, и воля».

– Армия, язык, вера - это крепкий фундамент государства, который мы заложили. На нем мы уже строим стены будущего Украины - большой страны счастливых, богатых и свободных людей, - подчеркнул Президент.

По его словам, преодолев последствия экономического и социального кризиса, вызванного российской агрессией и экономической блокадой, сейчас открывается второй фронт - фронт борьбы с бедностью. «Мы смогли остановить внешнего врага, я твердо убежден сможем преодолеть и бедность», - убежден он.