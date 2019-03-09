В Черкассах праворадикалы из «Нацкорпуса» сорвали встречу Порошенко с людьми

В субботу, 9 марта, в Черкассах члены праворадикальной партии «Нацкорпус» сорвали встречу Президента Украины Петра Порошенко с местными жителями.
Об этом сообщают пользователи соцсети Facebook.
Накануне в Киеве возле Администрации Президента лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий призвал всех ехать в Черкассы, где, по его словам, в 17:00 запланирована встреча Петра Порошенко с людьми.
После этого члена «Нацкорпуса» выехали в Черкассы. На странице политсилы в Facebook размещено видео, как в Черкассы полиция стягивает дополнительные силы.
При этом в партии отметили, что полиция останавливала их автомобили для проверки.
В итоге на митинг в Черкассах к установленной сцене прибыли представители «Нацкорпуса». Сотрудники полиции не пропустили их через кордон. Тем временем, Петр Порошенко выступил перед собравшимися людьми и уехал. А праворадикалы начали прорываться к сцене, из-за чего произошли столкновения с полицией, передает 18000.com.ua.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика
Члены «Нацкорпуса» намерены к 19:00 собраться возле Черкасской ОГА, где хотят устроить вечер памяти о погибших в АТО.
Напомним, в Киеве 9 марта состоялась акция националистов, которые требовали арестовать бывшего замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына. Не обошлось без стычек с полицией.