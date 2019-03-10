В БПП заявили, что за акциями «Нацкорпуса» в Киеве и Черкассах стоят пророссийские реваншисты и беглые олигархи

В «БПП «Солидарность» заявили, что за акциями праворадикальной партии «Нацкорпус» в Киеве и Черкассах стоят пророссийские реваншисты и беглые олигархи.

Об этом говорится в заявлении политсилы.

Напомним, в субботу, 9 марта, в Киеве состоялась акция праворадикальной партии «Нацкорпус», члены которые требовали арестовать бывшего замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына. Не обошлось без стычек с полицией. Позже в Черкассах они сорвали встречу Президента Украины Петра Порошенко с местными жителями.

В ББП отмечают, что события, которые произошли 9 марта в Киеве и Черкассах, не могут остаться без должной политической оценки и без соответствующих решительных действий со стороны правоохранительных органов.

«Имеем дело с очередной попыткой погрузить Украину в хаос. Агрессор и реваншисты в течение пяти лет пытались и пытаются использовать для этого любые средства: бросание гранат в нацгвардийцев, провоцирование на улицах Киева столкновений с правоохранителями, блокирование улиц и тому подобное. Именно такой видеоряд традиционно желает российская машина пропаганды. Все с одной целью – свержение демократической проевропейской власти», – говорится в сообщении.

При этом в политсиле заявили, что «за подобными акциями стояли и стоят пророссийские реваншисты и беглые олигархи».