«Адекватная реакция», - нардеп Жолобецкий прокомментировал решение Порошенко уволить первого замглавы СНБО Гладковского

Народный депутат Украины Александр Жолобецкий считает, что Президент Украины Петр Порошенко поступил правильно, когда решил уволить первого заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского в связи с расследованием журналистов.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

Как известно,

Как известно, ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности, а позже решил уволить его.

По словам Жолобецкого, Порошенко, который ранее заявлял, что коррупции в армии быть не должно, правильно отреагировал на расследование.

— Я считаю, что это абсолютно правильная реакция после того фильма, который вышел и действительно пока не дадут оценку всем тем действиям, которые были в этом фильме, правоохранительные органы, то приняли очень мудрое решение – отстранить его от должности. Если подтвердится, значит понесет уголовную ответственность, если нет – значит восстановят в должности. Президент, как главнокомандующий, который заявлял, что коррупции в армии не должно быть никогда, это его абсолютно правильная, адекватная с его стороны реакция, - сказал Жолобецкий.

Напомним, Игорь Гладковский, сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.