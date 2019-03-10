Пока наша армия держит фронт, мы должны защитить армию в тылу - Порошенко

Во время выступления на заседании Совета регионального развития Черкасской области Президента Украины Президент отметил важность противодействия попытками информационных атак против украинской армии.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

«Пять лет назад Тарасово слово стало как никогда актуальным. «Боритесь и поборете!» - советовал он когда-то народам Кавказа, которые защищались от Российской империи. Теперь нам самим совет пригодился! Мы выстояли и благодаря нашему единству мы поломали планы Путина. Озлобленный и оскаленный на весь мир, он пошатнулся в Кремле и стал глобальной угрозой», - сказал Петр Порошенко.

Он отметил, что «украинцы первыми встретили удар и доказали всему миру насколько российский агрессор опасен для Европы и для всего мира».

«Мы создали нашу армию в рекордно сжатые сроки. Теперь она входит в число лучших, самых опытных и боеспособных армий континента. Она освободила две трети Донбасса, остановила врага и крепко держит оборону на восточных рубежах», - подчеркнул Президент.

Порошенко также поблагодарил всех жителей Черкасс за совместную работу по восстановлению украинской армии.

«Но, к сожалению, не прекращаются попытки ударить по ней с тыла. Каждая «фейковая» новость, которая деморализует Вооруженные силы, сеет недоверие к ним и ко всему оборонному комплексу, - это выстрел по армии и выстрел по стране. Накануне выборов эти выстрелы участились и переросли в плотный обстрел», - сказал Президент.

«Моя задача как Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины - пока армия держит фронт, мы должны защитить ее в тылу», - отметил Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что это очень важно и составленное задание.

«Критически важно прикрыть армию от политиканов, которые порочат пятилетние достижения всего оборонно-промышленного комплекса в надежде на огульной критике набрать себе хоть какие-то предвыборные баллы», - добавил он.

«И оградить от попыток чиновников-коррупционеров и нечистых на руку коммерсантов обогащаться за счет военного бюджета. Не дам. Каждый будет привлечен к ответственности. Извините за недипломатичный язык, сказал в интервью, повторюсь и сегодня. Каждую копейку, украденную из бюджета, в зубах принесут и вернут в бюджет. Иначе не будет», - сказал Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что ничто не защитит коррупционеров.

«Ни фамилии, ни должности, ни знакомства - ничто не прикроет и не защитит ни ловкого дельца», - подчеркнул Президент и напомнил о своих решениях, в частности относительно кадровой политики, обращение к НАБУ и САП по немедленных следственных действий, необходимости проведения международного аудита «Укроборонпрома», ревизия всех его контрактов, введение в состав его наблюдательного совета международных специалистов из стран НАТО, существенное ограничение секретности по всем оборонных закупках.