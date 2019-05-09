Новый глава налоговой поддержал идею команды Зеленского о всеобщем декларировании

Назначенный председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов поддерживает идею команды новоизбранного президента Владимира Зеленского о всеобщем декларировании доходов граждан.

Об этом сообщает УНИАН.

- Это - точка ноль, она украинскому обществу необходима, чтобы шагать дальше. Относительно административной составляющей мы сделаем все возможное с большим акцентом на диджитализацию, на электронный сервис, чтобы это прошло как можно более безболезненно для всех граждан, - сказал он журналистам 8 мая после заседания правительства.

Верланов отметил, что в случае реализации предложения юридически нужно соблюсти вопрос равенства налогоплательщиков и тех, кто хотел бы задекларировать свое имущество.

Ранее советник Зеленского по налоговой политике Данил Гетманцев выступил за всеобщее декларирование доходов граждан, за исключением пенсионеров и бюджетников.

Напомним, в команде Зеленского заявили, что хотят списать ФОПам более ₴7 миллиардов долгов.

Как сообщалось, 8 мая Кабмин назначил Верланова главой Государственной налоговой службы.