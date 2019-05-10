Чиновники, силовики, сотрудники избирательного штаба: Порошенко раздал около 40 наград своей «свите»

Президент Украины Петр Порошенко раздал несколько десятков наград и званий чиновникам, в том числе и в Администрации Президента, силовикам, сотрудникам своего избирательного штаба.

Об этом говорится в президентском указе №188/2019.

Орденом князя Ярослава Мудрого V степени Порошенко наградил руководителя Главного департамента Администрации Президента Украины Юрия Онищенк; министра культуры Евгения Нищука; председателя правления «Житомирского маслозавода», депутата Житомирского горсовета от БПП Петра Рудя; директора Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Украины Станислава Довгого.

Орден «За заслуги» I степени Президент вручил директору «Агрофирмы «Кодыма» и депутата Одесского облсовета от БПП Николая Сорочана; председателя совета объединения украинцев России и Федеральной национальной культурной автономии «Украинцы России», гражданин РФ Василия Думу; первого заместителя управляющего делами аппарата Верховной Рады Николая Гамана.

Этот же орден, но II степени получили заместитель Главы АП Константин Елисеев; первый вице-премьер-министру - министру экономического развития и торговли Степан Кубив; архиепископ, митрополит, управляющий Тернопольско-Зборовской архиепархии Украинской греко-католической церкви Василий Семенюк; первый заместитель директора Национального института стратегических исследований Василий Яблонский.

Наградить орденом «За заслуги» III степени Порошенко решил заместителя руководителя Главного департамента - руководителя департамента Администрации Президента Игоря Лурина; директора Департамента МВД Украины, генерала полиции третьего ранга Василия Боднара; государственного секретаря Кабмина Владимира Бондаренко; своего советника Руслана Демченка; председателя ОО «Безопасность и взаимодействие в Украине», волонтера, координатора группы «Стоп Террор» и доверенное лицо кандидата на пост Президента Порошенко Семена Кабакаева; начальника управления Министерства культуры Украины Петра Киниченка; председателя Донецкой областной государственной администрации Александра Куця; директора Департамента Министерства финансов Украины Владимира Лозицкого; заместителя руководителя Главного департамента - руководителя департамента Администрации Президента Игоря Лурина; члена Совета волонтеров при Минобороне и по совместительству спикера сообщества «InformNapalm» Михаила Макарука; внештатного советника Президента и политтехнолога штаба Порошенко Олега Медведева; руководителя Главного департамента АП Ярослава Мельника; председателя Киевской ОГА Александра Терещука и своего пресс-секретаря Святослава Цеголко.

Орденом Богдана Хмельницкого III степени Президент наградил начальника управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, полковника Андрея Саленкова.

Орден княгини Ольги III степени он вручил председателю правления общественной организации «Юридическая Сотня» и члену Общественного совета при Министерстве информационной политики Украины Лесе Василенко; главному консультанту секретариата Комитета ВР по вопросам науки и образования Лидии Нестеренко; заместителя начальника управления, заведующему отделом Департамента Секретариата Кабмина Татьяну Трохимчук.

Орден Даниила Галицкого получили заведующий отделом Главного департамента Администрации Президента Николай Антипов; прокурор отдела Департамента Генеральной прокуратуры Украины Александр Богданов; заведующий отдела АП Богдан Тирусь.

«Заслуженными экономистам Украины» стали заместителю руководителя Главного департамента Администрации Президента Елена Аникеева; заместитель руководителя Главного департамента АП Светлана Липинская и заместитель руководителя Государственного управления делами Сергей Прилипко.

Почетное звание «Заслуженный работник социальной сферы Украины» получили главный консультант приемной Президента Украины Администрации Президента Украины Ирина Божко и заместитель Министра молодежи и спорта Александр Ярема

«Заслуженным работником сферы услуг Украины» благодаря Порошенко стали заместитель руководителя Управления - руководитель отдела Государственного управления делами Богдан Орлов и - руководитель управления Государственного управления делами Тарас Тарасенко.

А звание «Заслуженный юрист Украины» дали заместителю начальника управления - начальнику отдела Департамента Генеральной прокуратуры Украины Людмиле Апанаскович, заместителю начальника отдела Департамента ГПУ Максиму Березину и Уполномоченному Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины Администрации Президента Украины Дмитрию Ярмаку.

Напомним, как Порошенко недавно раздал 18 генеральских званий военнослужащим. Позже, 8 и 9 мая, он вручил высшие награды и звания руководителям в СБУ и прокуратуре.