В Николаевском облсовете депутаты повздорили с вице-губернатором из-за проекта о перераспределении бюджета и сорвали заседание комиссии

Депутаты-члены областной комиссии прекратили заседание из-за того, что другие члены комиссии не поддержали их и воздержались от голосования за снятие вопроса о перераспределении бюджета области.

Заседание комиссии по вопросам экологии, охраны окружающей среды и использования природных ресурсов проходило в пятницу, 10 мая, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Комиссия началась с задержкой на 40 минут. На заседание пришли около десяти человек, в том числе и члены "Национального корпуса". В самом начале выступил депутат Илья Резников, который предложил снять с рассмотрения вопрос о проекте бюджета, поскольку депутаты с ним не ознакомились.

— Я считаю, что бюджет рассматривать сегодня вообще нельзя. Он не готов к рассмотрению депутатами, только что утром мы получили бюджет, как я могу за 15 минут его изучить? – сказал Резников.

Депутат Анатолий Николенко поддержал Резникова и предложил внести в повестку вопросы об отчете главы облсовета Виктории Москаленко.

— Пусть она отчитается перед нами и расскажет, почему так готовится, почему она все пять лет манипулировала всеми вопросами финансовыми, - сказал Николенко.

Анатолий Николенко Илья Резников Владимир Фроленко

В свою очередь, депутат Владимир Фроленко предложил также заслушать отчеты главы комиссии по вопросам бюджета Федора Барны, заместителя главы облсовета Андрея Кротова, начальников департаментов и управлений облгосадминистрации, а также вопрос о реорганизации медицинских учреждений. Заместитель главы облгосадминистрации Александр Кушнир, в ответ на это, сказал, что в проекте бюджета есть вопросы о распределении средств на инсулин и о зарплатах.

— Как каждый год, так и в этом году проходит сессия. На этой сессии выделяются средства на необходимые для региона потребности. В частности, проблема инсулина, повышение заработной платы, выплаты энергоносителей. Если сейчас не пройдет сессия, на которой не будут рассмотрены эти вопросы, то инсулин не будет закуплен, заработные платы не будут выплачены, - сказал Александр Кушнир.

Александр Кушнир Сразу несколько депутатов задали вопрос о том, когда проект бюджета был обнародован. В ответ на это чиновник отметил, что бюджет формируется, в том числе, с предложениями самих депутатов.

— Бюджет не формируется за день. Весь этот период между бюджетами подаются предложения, их пишут депутаты, фракции, общественность, - сказал Кушнир.

Депутат Иван Кухта, в то же время, еще раз спросил, когда был подан проект бюджета, отметив, что не успел его рассмотреть, Александр Кушнир ответил ему, что сам Кухта не внес ни одного предложения в проект бюджета. Депутат Татьяна Демченко предложила внести свои изменения в повестку дня, заслушав отчет по ремонту дорог.

— Те ужасы, которые есть на дорогах, при массе средств, которые не используются, а просто каждый день вижу на Н-14, на Н-11. Пускай мы не Служба автомобильных дорог, но мы облсовет, и мы делегировали часть полномочий по социально-экономическому развитию нашей области. Пусть облгосадминистрация отчитается, - сказала Татьяна Демченко.

Также депутат предложила проголосовать за отчет Виктории Москаленко по вопросу программы по Татьяна Демченко онкологии.

— Тем более, очень многих волнует вопрос, куда пойдут 55 миллионов средств, которые выделил городской бюджет якобы на приобретение медицинского оборудования для онкологии. Но в том представлении, которое нам дала облгосадминистрация, нет ни слова о том, что деньги идут именно на онкологию, - сказала Демченко.

Замглавы ОГА Кушнир, в свою очередь, зачитал абзац из представления, о котором говорила Демченко, в котором сказано о том, что оборудование будет закуплено для онкодиспансера.

Стоит отметить, что между депутатами и заместителем не раз возникала словесная перепалка.

В итоге глава комиссии Андрей Власенко предложил снять вопросы о перераспределении бюджета. «За» проголосовали четыре депутата, а пятеро воздержались. Депутат Андрей Головчанский, обращаясь к тем, кто воздержался, отметил: «Вот, кого надо было вынести».

Андрей Головчанский

Депутат Александр Каражей, который не голосовал за снятие вопроса о бюджете, объяснил свою позицию тем, что его надо рассмотреть, поскольку там есть срочные статьи.

— По ряду этих вопросов есть те, которые действительно срочные. Давайте более конкретно. Возьмите паузу – час, сядем и обсудим. Потому что так я воздерживаюсь, я не могу, есть срочные вопросы, - сказал Александр Каражей.

Теперь уже конфликт возник между теми, кто голосовал за снятие вопроса и тем, кто воздержался. После перепалки Власенко вынес на голосование вопрос об отчетах, который поддержало большинство членов комиссии. Далее был вынесено предложение Фроленко о снятии с повестки дня вопроса о реорганизации медучреждений. Кушнир отметил, что, в случае снятия этого вопроса из госбюджета не выделятся средства на медреформу.

— Если снимете, не будет финансирования государственного, дальше, как проголосуете. Я довожу информацию, - сказал Александр Кушнир.

Депутат Кухта заявил, что это манипуляция. В итоге, «за» проголосовали пятеро депутатов, а воздержались четверо. После того, как Власенко повторно вынес предложение снять вопрос о бюджете, а большинство депутатов опять воздержались, глава комиссии встал и сказал, что заседание закончено. За ним пошли и остальные депутаты.

Татьяна Демченко, остановив Власенко, сказала, что позвала людей обсудить вопрос о солнечных батареях, на что Власенко ей ответил: «Нам надо сорвать комиссию».

Как известно, глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко назначила очередную 26-ю сессию на 16 мая. На сессии областного совета будут рассматриваться 39 проектов решений, среди которых назначение Федора Барны на должность генерального директора КП «Николаевский международный аэропорт», реорганизация нескольких медучреждений, внесения изменений в целевые программы, отмена решения о приватизации помещений детского лагеря имени лейтенанта Шмидта в Очакове, а также внесения изменений в областной бюджет.