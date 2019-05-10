Зеленский возмутился рокировками и наградами от Порошенко и призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая

Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной Рады с требование назначить дату инаугурации на 19 мая, поскольку Петр Порошенко «делает необратимое».

Видеообращение опубликовано на странице «Команда Зеленского» в Facebook.

В своем обращении Зеленский говорит о том, что Порошенко в экстренном порядке пытается закрепить нужных ему людей, а также награждает чиновников, которые в своей работе допускали ошибки, приводящие к трагедиям.

— Уважаемые депутаты, я надеюсь, за три недели, пока вы отдыхали, вы не забыли слова депутатской присяги – выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников. Пока что вы действуете только в своих интересах – боитесь роспуска Рады и затягиваете назначение даты инаугурации. И пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший Президент Украины Порошенко делает необратимое – он делает активные перестановки в высшем командовании армии. Старается пропихнуть своего главу Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Назначает судей Верховного Суда, среди которых юристы «Рошен», судьи Майдана и родственники господина Кивалова. Раздает звания генералов более чем 20 лиц, среди которых ответственный за безопасность арсеналов и складов, при котором произошли взрывы в Балаклее, Ичне, Калиновке и Сватово. Дает звание Героя Украины главе Службы безопасности Украины господину Грицаку, - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский сравнил Порошенко с туристом в египетском отеле и призвал народных депутатов думать об Украине и назначить дату инаугурации на 19 мая.

— Но я понимаю, что бесполезно говорить человеку, который говорит: я готов подставить плечо, а сам держит две дули в карманах. Это напоминает мне туриста в египетском отеле – завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже прибрали, и нормально воспитанный человек ждет трансфера в аэропорт, но не Порошенко. Он никак не остановится. Тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу – сдайте ключ, рассчитайтесь за мини бар и вперед, вам еще таможню и паспортный контроль проходить. Поэтому я обращаюсь к Верховной Раде Украины, на ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины в интересах которого вы присягали действовать. Страна нуждается в нормальной работе всех институций, народ не должен ждать пока кто-то наназначается перед долгим отпуском. Думайте не про депутатские ксивы, думайте про Украину, 19 мая, голосуйте, - добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко назначил сотрудника своей администрации Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

Также Петр Порошенко присвоил 18 военнослужащим звания генерал-лейтенанта, генерал-майора и контр-адмирала.

Кроме того, Петр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины Василия Грицака звание «Герой Украины».

Также Порошенко 8 и 9 мая вручил высшие награды и звания руководителям в СБУ и прокуратуре.

Сообщалось также, что Петр Порошенко присвоил двум жителям Николаевской области, Владмиру Онищуку и Александру Миненко, почетные звания.

Помимо прочего, Порошенко раздал несколько десятков наград и званий чиновникам, в том числе и в Администрации Президента, силовикам, сотрудникам своего избирательного штаба.