«Украина – не номер в египетском отеле»: У Порошенко ответили Зеленскому на требование назначить дату инаугурации

Для действующего Президента Украины Петра Порошенко приемлема любая дата инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского, которую определит Верховная Рада, поскольку это относится к ее компетенции.

Такое заявление опубликовала пресс-служба Администрации Президента в Facebook.

Как известно, новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной Рады с требованием назначить дату инаугурации на 19 мая, поскольку Петр Порошенко «делает необратимое».

В АП отметили, что к моменту инаугурации нового Президента Петр Порошенко остается действующим главой государства и несет ответственность за ситуацию в стране, выполняя свои обязанности согласно Конституции.

«Украина - это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Передача власти - это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно европейского традиции, так как это принято в демократических странах», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что Порошенко подтверждает свое приглашение Владимиру Зеленскому, озвученное еще 30 апреля - не дожидаясь инаугурации, провести встречи для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны, равно как и любые другие вопросы, связанные с передачей полномочий и ответственности.

«Следовательно, в команде Петра Порошенко не воспринимают никаких претензий относительно якобы затягивания инаугурации. В то же время считают положительным сам факт того, что избранный Президент нарушил, наконец, монополию Игоря Коломойского на публичное формирование повестки дня новой власти и хотя бы в чем-то продемонстрировал свою позицию ... Возможно даже без консультаций с их общим адвокатом», – отметили в АП.

Напомним, что ранее действующий Президент Украины Петр Порошенко раздал несколько десятков наград и званий чиновникам, в том числе и в Администрации Президента, силовикам, сотрудникам своего избирательного штаба. Среди их числа также и пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.