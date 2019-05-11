Адвокат Трампа собирался в Украину из-за вмешательства в выборы в США, но передумал из-за «врагов Президента»

Адвокат Президента США Дональда Трампа, Рудольф Джулиани, отменил анонсированный ранее визит в Украину для встречи с новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским, чтобы убедить его продолжать расследование вмешательства в выборы американского Президента в пользу Хиллари Клинтон.

Ранее о своем визите Джулиани сообщил в комментарии «The New York Times».

«Кто-то может сказать, что это неправильно. И это не внешняя политика — я прошу их провести расследование, которое они уже проводят, и что другие люди говорят им прекратить. И я собираюсь объяснить им причины, по которым они не должны это останавливать, потому что эта информация будет очень, очень полезна для моего клиента и может оказаться полезной для моего правительства», – сказал Джулиани.

Также адвокат Дональда Тармпа хочет добиться расследования в отношении сына Джо Байдена, который занимал высокую должность в газовой компании, против которой в Украине возбудили уголовное дело при экс-генпрокуроре Викторе Шокине. Как известно, на его отставке в 2016 году настоял тогдашний вице-президент США Байден, пригрозив украинским властям прекращением финансирования со стороны Вашингтона.

Позже на телеканале «Fox News» адвокат Трампа сообщил об отмене визита.

Адвокат считает, что он бы оказался в «среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов, и в одном случае уже осужденного человека, который был вовлечен в помощь демократам в расследовании 2016 года».

«Исходя из того, что я слышал от двух очень надежных людей сегодня вечером, я убежден, что президент [Зеленский, – Fox News] окружен людьми, которые являются врагами президента [Трампа], и людьми, которые – по крайней мере одном случае – явно коррумпированы и вовлечены в эту схему», – сказал Джулиани.

Напомним, Генпрокурор Юрий Луценко в интервью американскому изданию «The Hill» заявил, что открывает уголовное производство о возможных попытках НАБУ вмешаться в выборы Президента США 2016 года. Также в интервью Луценко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович во время их первой встречи предоставила ему список лиц, против которых нельзя вести расследование.

В Госдепартаменте назвали утверждение Луценко «откровенной выдумкой» и обвинили Генпрокурора в попытке подорвать репутацию посла США.