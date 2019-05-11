Международный благотворительный фонд просит Порошенко разобраться, где его советник Бирюков дел помощь на ₴20 миллионов

Юрий Бирюков Датский международный благотворительный фонд «Global Medical Aid» обратился к Президенту Украины Петру Порошенко расследовать ситуацию с предоставлением фонду его советника Юрия Бирюкова «Крылья Феникса» помощи на 20 миллионов гривен.

Соответствующее обращение этого фонда на своей странице в Facebook опубликовал ответственный за вопросы безопасности и обороны в команде избранного Президента Владимира Зеленского Иван Апаршин.

«В 2014 году БФ «Крылья Феникса» предоставили запрос о предоставлении гуманитарной помощи и в январе 2015 года 2 грузовика с гуманитарным грузом были направлены в Украину для БФ «Крылья Феникса». Ориентировочная стоимость груза около 20 миллионов гривен», – говорится в документе.

Президент международного фонда далее указывает, что после получения груза фондом «Крылья Феникса» несколько раз обращался к этому фонду и лично к Бирюкову за уточнением об использовании гуманитарного груза, но так и остался без ответа.

«Таким образом я и по сегодняшний день не знаю куда делся гуманитарный груз, который был направлен «Global Medical Aid» для БФ «Крылья Феникса» на сумму 20 миллионов гривен и могу сделать выводы, что медикаменты и медицинское оборудование не было передано на благо пациентов, как было запланировано, а было использовано для личного обогащения Юрия Бирюкова. Учитывая вышесказанное считаю, что офоициальное расследование является необходимым», – подытожил президент «Global Medical Aid».

В то же время Юрий Бирюков под одной из записей на своей странице в Facebook сообщил, что якобы «сложно получать по дарственной грузы в ноябре, если фонд появился в декабре».

Напомним, что в марте 2018 года журналисты телепрограммы «Гроші» заявили, что на полигоне «Широкий лан» воруют деньги, предназначенные для строительства военного городка. В ответ на это Минобороны обвинило журналистов в заангажированности. А советник президента Юрий Бирюков позднее написал на своей странице в Facebook, что строительство на «Широком лане» реализовывается на разных этапах и «это то, что останется после нашей работы в МО».