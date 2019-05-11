Адвокат Трампа назвал имя «врага» лидера США в окружении Зеленского

Адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани считает «врагом Трампа» в окружении избранного Президента Украины Владимира Зеленского народного депутата Сергея Лещенко.

Об этом он сказал в эфире «Fox News».

Как известно, Джулиани отменил визит в Киев, где должен был встретиться с Зеленским. По его словам, он получил информацию об окружении Зеленского, среди которого есть якобы враги Трампа.

«Есть человек, который был уличен в помощи демократам во время выборов 2016 года. У меня есть его имя. Его имя - Лещенко, который обнародовал «черную книгу», – сказал Джулиани.

«Это дело заглохло так, как в нем не было правды», – добавил адвокат.

Сам нардеп Сергей Лещенко полагает, что высказывания Рудольфа Джулиани обусловлены тем, что он понял, что его систематически обманывал генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Думаю, все проще - Джулиани понял, что Луценко его систематически обманывал. Луценко: 1) врет, что дело Буризмы закрыли из-за Байдена - а его закрывал сам Луценко; 2) врет, что черная бухгалтерия сфальсифицирована - а есть экспертизы, что нет; 3) врет о том, что меня и Сытника осудили за вмешательство в выборы - а это был админсуд по иску Розенблата, и решение не вступило в законную силу», - написал Сергей Лещенко в Facebook.

Лещенку в свою очередь из-за упоминания Генпрокурора ответила в соцсети Twitter спикер последнего Лариса Сарган.

Она считает, что Лещенко «погорел» как враг Дональда Трампа и теперь «челюсть сводит в поисках выхода из патовой ситуации, в поиске крайних».

Депутат-«жестяна чєлюсть» погорів як ворог Трампа в оточенні нового президента. Тепер щелепу зводить у пошуках виходу із патової ситуації, шукаючи крайніх. Бєгі, Сірожа, бєгі! — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 11 мая 2019 г.

В то же время аналитик американского центра «Atlantic council» Андерс Аслунд в свою очередь заявил, что Руди Джулиани – частный юрист, не имеющий никаких официальных должностей, поэтому избранному Президенту Владимиру Зеленскому не стоит с ним встречаться, сообщает «Голос Америки».

По его словам, если бы Джулиани предпринял попытку стать госслужащим, Конгресс не утвердил бы его. Одна из причин – адвокат не называет имен своих иностранных клиентов.

Кроме того, Аслунд утверждает, что юрист пытался способствовать отзыву посла США в Украине Мари Йованович, которую аналитик считает образцовым дипломатом.